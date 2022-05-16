وسط تفشي حاد لكورونا في كوريا الشمالية.. سيئول تؤكد أنها لن تتدخر جهدا في المساعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الشمالية 392 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 1.2 مليون، من جانبها أعلنت الجارة الجنوبية أنها لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة للشمال.



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن 8 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 50 شخصا.

وفي وقت سابق، أبلغت كوريا الشمالية لأول مرة منذ بداية الجائحة في العالم عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية بدأت "حمى غير مألوفة" بالانتشار في البلاد منذ نهاية أبريل.

واستنادا إلى تقارير وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، يمكن الاستنتاج أن فيروس كورونا ينتشر في البلاد، ولكن لم يتم تقديم بيانات دقيقة حول النسبة الدقيقة للمصابين.

ونظرا لصعوبة الوضع في كوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات صارمة، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين أنه لن يدخر جهدا في مساعدة الجارة الشمالية في التعامل مع التفشي الواسع لفيروس كورونا، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية الضرورية، إذا وافقت بيونغ يانغ على قبولها.

وقال يون خلال أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية (البرلمان): "يجب ألا نتراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي، الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا".

وأضاف: "إذا قبلت السلطات الكورية الشمالية، فلن ندخر جهدا في تقديم أي دعم ضروري، مثل الأدوية ولقاحات كوفيد-19 والمعدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية".