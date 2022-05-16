شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة الصحفيين تنظم لقاء تأبين للشهيدة شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة الصحفيين، مساء غدا الثلاثاء، لقاء تأبين للشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي.

وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن إقامة النقابة، لقاء تأبين للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي، غدا الثلاثاء.

وجدد ضياء رشوان تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين وخصوصا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.