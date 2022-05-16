شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يستوضح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب علاء مصطفى، وموجه للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد النائب فى طلب المناقشة، أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مضيفا: أظهرت العديد من الدراسات التى أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى التنمية، وفى ضوء التطور التكنولوجى الهائل الذى يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.