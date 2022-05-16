وزيرة البيئة تتوجه إلى المالديف للمشاركة في مشاورات برنامج عمل جلاسكو - شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، إلى دولة المالديف للمشاركة في إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية المنعقد في الفترة من 16-17 مايو الجاري.

يأتي ذلك بحضور إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، وباتريشيا إسبينوز، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بدء ورشة العمل الخاصة بالهدف العالمي للتكيف والتي يفتتحها رئيس جمهورية المالديف وتعقد على مستوى الوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم لمناقشة ملامح الهدف العالمي للتكيف والذي يعد أحد مخرجات مؤتمر جلاسكو وأحد التقارير التي سيتم مناقشتها بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27.

وشددت ياسمين فؤاد على أهمية هذا الهدف والتي تكمن في تمويل المناخ الذي تم مضاعفته كأحد مخرجات مؤتمر جلاسكو بموضوعات التكيف وهو ما يستدعي الوصول إلى هدف متفق عليه عالميا لكي يتم الوصول إلى المشروعات الخاصة بالتكيف فيما يخص الكوارث الطبيعية الحادة كالفيضانات وحرائق الغابات والارتفاع الشديد في درجات الحرارة مما يجعل المجتمعات المحلية أكثر هشاشة والتي تعد الأكثر تأثرا بآثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المزمع عقد مشاورات وزارية غير رسمية ومقابلات ثنائية مع وزراء البيئة من الدول المتقدمة والنامية.