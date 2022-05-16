أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وذلك خلال الفترة من اليوم وحتى 19 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة أن السيارات المتنقلة تقدم جميع خدمات الشركة ومنها "تعاقد على عدادات، استقبال شكاوى، دفع فواتير، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع".

وأشارت إلى تواجد فريقين الأول من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، والثاني من إدارة التوعية والتسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب.

ووفقا لشركة مياه الشرب بالإسكندرية تتواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المواعيد والأماكن التالية:

- سيارة شرق "مدينة فيصل – أمام شركة الكهرباء بدءا من الساعة ٩ صباحًا إلى 5 مساءًا.. للتواصل 01275918005".

- سيارة وسط "يوم 17 مايو أمام فندق أمون بمنطقة المنشية، ويومي 18 و19 مايو بمنطقة بشاير الخير 2 بجوار قسم شرطة كرموز.. للتواصل 01275918001".

- سيارة غرب "مدخل أبو يوسف، أمام مدرسة الأورمان الهانوفيل من يوم 2 أبريل إلى 10 أبريل بدءًا من 10 صباحًا إلى 4 مساءًا، وحددت للتواصل رقم الهاتف 01275918003".