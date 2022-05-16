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اليوم.. قطع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن 8 مناطق في شرق وغرب المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- أبو قير "أمام فرع كهرباء أبو قير".

- طوسون" مساكن ضباط طوسون".

- المندرة "شارع النبوي المهندس".

- باكوس" شارع العاقصي".

- الورديان " الأرض الجديدة".

- الهانوفيل "الطريق الدولي".

- العامرية "مدخل التجنيد - المنياوي".

- برج العرب "منطقة صناعية الصويا".

ونوهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي أنه قطع التيار عن مناطق وسط المدينة سيكون للأعطال الطارئة فقط.

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