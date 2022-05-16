شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعرض دعمها لبيونج يانج في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الاثنين إنه لن يدخر جهدا في مساعدة كوريا الشمالية على التعامل مع التفشي الواسع لفيروس كورونا، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الضرورية، إذا وافقت بيونج يانج على قبولها.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد قدم يون هذا العرض للمرة الثانية، حيث تكافح كوريا الشمالية للحد من انتشار العدوى بعد اعترافها بتفشي الفيروس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وقد وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون الوضع المتدهور بأنه "اضطراب جسيم" لم يسبق له مثيل منذ تأسيس البلاد.

وقال يون إنه أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال، بغض النظر عن الوضع السياسي والعسكري للعلاقات بين الكوريتين.

ولم تستجب كوريا الشمالية حتى الآن لعرض رئيس جارتها الجنوبية، على الرغم من تقاريرها اليومية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالدولة ضعيفة الموارد بسبب الفيروس.

ومن المتوقع أن تقترح حكومة كوريا الجنوبية إجراء محادثات رسمية حول توفير اللقاحات والإمدادات الأخرى في وقت لاحق من اليوم الاثنين.