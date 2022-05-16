كركوك تسجل 138 حالة اختناق وتحذر: العاصفة الترابية تحمل مادة تسبب الجلطات

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كركوك

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، باستقبال مستشفيات المحافظة 138 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية.



من جهتها، قالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الموجة التي تضرب العراق محملة بأتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي (مادة PM 2.5)، ويذكر ان هذه المادة تسبب الجلطات أيضاً، حيث تأثيرها مثل تٲثير الدهون المضرة التي تضر بجدار الاوعية الدموية ، علما لدينا 138حالة ٳختناق لحد الساعة الثامنة لصباح اليوم والاعداد في تزايد".



وأضافت: "الرجاء الالتزام بالاجراءات الصحية، وعدم مغادرة المنزل الا في الحالات القصوى، مع ضرورة ارتداء كمامة الوجه وحمل الادوية اللازمة والبخاخ في حال كنت مصابا بمرض الربو وحمل قنينة ماء لمنع الجفاف والاتصال بالرقم المجاني 122 في حالة طلب المساعدة او الارشاد".

