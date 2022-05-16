مطار السليمانية يوقف رحلاته الجوية بسبب العاصفة الترابية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- السليمانية

أعلنت ادارة مطار السليمانية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية القوية.



وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت العراق وإقليم كردستان بضمنها محافظة السليمانية، والتي ادت الى انخفاض معدل الرؤية، تقرر تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي مؤقتا".



وأضاف أن "الرحلات ستعود إلى طبيعتها عندما تزول موجات الغبار عن المحافظة".