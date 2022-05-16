انت الان تتابع خبر العاصفة الترابية تؤجل اجتماعات اللجان النيابية في البرلمان إلى يوم غد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بتأجيل اجتماعات اللجان النيابية إلى يوم غد، وتعطيل الدوام في الأمانة العامة لمجلس النواب، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بسبب سوء الاحوال الجوية، تقرر تعطيل الدوام في الأمانة العامة لمجلس النواب".
وأضاف، أن "اجتماعات اللجان مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسب الجدول تؤجل الى يوم غد، وكذلك الاجتماعات الأخرى مع النائب الأول تؤجل إلى موعد آخر يحدد لاحقاً".
وأضاف، أن "اجتماعات اللجان مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسب الجدول تؤجل الى يوم غد، وكذلك الاجتماعات الأخرى مع النائب الأول تؤجل إلى موعد آخر يحدد لاحقاً".