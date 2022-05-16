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العاصفة الترابية تؤجل اجتماعات اللجان النيابية في البرلمان إلى يوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بتأجيل اجتماعات اللجان النيابية إلى يوم غد، وتعطيل الدوام في الأمانة العامة لمجلس النواب، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بسبب سوء الاحوال الجوية، تقرر تعطيل الدوام في الأمانة العامة لمجلس النواب".

وأضاف، أن "اجتماعات اللجان مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسب الجدول تؤجل الى يوم غد، وكذلك الاجتماعات الأخرى مع النائب الأول تؤجل إلى موعد آخر يحدد لاحقاً".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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