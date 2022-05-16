العاصفة الترابية تؤجل اجتماعات اللجان النيابية في البرلمان إلى يوم غد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بسبب سوء الاحوال الجوية، تقرر تعطيل الدوام في الأمانة العامة لمجلس النواب".

وأضاف، أن "اجتماعات اللجان مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسب الجدول تؤجل الى يوم غد، وكذلك الاجتماعات الأخرى مع النائب الأول تؤجل إلى موعد آخر يحدد لاحقاً".

