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لهذا السبب.. تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

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قررت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية.

 

وقال المكتب الإعلامي للمطار، في بيان، إن "إدارة المطار أصدرت تنويها إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم".

 

وأوضح، أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".

 

كما قررت إدارة مطار النجف تعليق جميع الرحلات بسبب العاصفة الترابية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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