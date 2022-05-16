لهذا السبب.. تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قررت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية.



وقال المكتب الإعلامي للمطار، في بيان، إن "إدارة المطار أصدرت تنويها إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم".

وأوضح، أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".

كما قررت إدارة مطار النجف تعليق جميع الرحلات بسبب العاصفة الترابية.