عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

أعلنت السطات الأمنية في العراق، اليوم الإثنين، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش خلال ضربة جوية عند جبال مخمور بمحافظة نينوى.



وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، أنه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، وبمعلومات دقيقة من استخبارات الجهاز وقوات التحالف الدولي، نفذت القوة الجوية ضربة قاصمة لظهر العدو في جبال مخمور".

وأضاف رسول أن "الضربة أسفرت عن مقتل (6) إرهابيين من بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأشار الناطق باسم القائد العام إلى أن "هذا الواجب جاء بالاشتراك مع قوات البيشمركة، وتأتي هذه العملية استمرارًا لسلسلة الجهود المُشتركة التي تقوم بها القوات العراقية لمُكافحة فلول الإرهاب".

وأطلقت القوات الاتحادية مع البيشمركة الكردية في الـ12 من الشهر الحالي، عملية عسكرية تستهدف عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.

وتلاحق القوات العراقية عناصر التنظيم عبر سلسلة من العمليات العسكرية يتركز أغلبها في المناطق الحدودية وذات التضاريس المعقدة التي تتخذها الخلايا الإرهابية مقرات وملاذات.