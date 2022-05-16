مجلس جامعة الدول العربية يقف حدادا على روح الشيخ خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا في القاهرة لتأبين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.



وبدأ المندوبون الدائمون الاجتماع، الذي حضرته مريم خليفة الكعبي؛ -سفيرة دولة الإمارات لدى مصر؛ ومندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية- بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت مريم الكعبي - في كلمتها خلال الاجتماع - إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحل عن دنيانا بعد رحلة حافلة بالعطاءات والإنجازات، لكن ذكراه ستبقى خالدة، وأثره سيظل واضحا، على المستوى المحلي والعربي والدولي".

وأضافت، أن دولة الإمارات فقدت والأمتين العربية والإسلامية زعيماً زخرت حياته بالعديد من المحطات المضيئة، فقد عززت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مكانتها ودورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، ونجحت في نسج علاقات قوية بدول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والتزامها بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني.

وأوضحت أن دولة الإمارات ساهمت في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز لغة التسامح والحوار بين الشعوب، وتعزيز الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.

وشددت على أن الإنسان لطالما كان أولوية لدولة الإمارات وقيادتها فكانت المشاريع التنموية التي تستهدف رفاهية الشعب وتقديم أفضل الخدمات له محل اهتمام ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ حيث توسعت المشاريع الكبرى في كافة أرجاء الدولة وإماراتها، فقد كان الرئيس الراحل حريصاً على أن يعيش كل مواطن بمستوى يليق بالمكانة التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.

وفي ختام كلمتها قدمت السفيرة مريم الكعبي الشكر الجزيل لمندوبي الدول العربية المشاركين في تأبين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتي تأتي تعبيرا عن صادق مشاعر العزاء والمواساة، وكذلك المحبة والتقدير لهذا القائد الذي ترجم حبه قولا وفعلا لكافة الأشقاء والأصدقاء، داعية الله أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، جزاء ما قدمه من جهد وعمل لدولة الإمارات، ولأمتيه العربية والإسلامية، والعالم أجمع.

بدوره استذكر السفير خليل إبراهيم الذوادي؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي إنجازات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على الصعيد الوطني وعلى صعيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، مؤكدا أنه حمل الأمانة واضطلع بالدور الكبير في نهضة دولة الإمارات هو وإخوانه حُكام دولة الإمارات.

الذوادي أشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أرسى دعائم الخير والبذل والعطاء وكان مخلصاً لوطنه وأمته"، مؤكدا أن مواقف دولة الإمارات واضحة وجلية في القضايا العربية، وفي المنظمات الإقليمية والدولية.

وأعرب عن ثقته بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، سيسير على نهج والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونهج أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم مندوبو الدول العربية الذين حضروا اجتماع التأبين عن خالص العزاء والمواساة في فقيد دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وأشادوا بخصال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معبرين عن اطمئنانهم على دولة الإمارات، في ظل رئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.