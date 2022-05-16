شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 13 ألفا و 296 إصابة بكوفيد19-، من بينها 28 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 795 ألفا و357 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 35 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و744 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحتى اليوم الإثنين، تلقى 22ر33 مليون شخص، أو 7ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 56ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 8ر86% من إجمالي عدد السكان.