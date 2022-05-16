بريطانيا: روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في أوكرانيا

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن روسيا فقدت على الأرجح نحو ثلث القوات البرية التي نشرتها في أوكرانيا، وإن هجومها على منطقة دونباس «فقد الزخم وتخلف كثيراً عن جدوله الزمني».

وقالت وزارة الدفاع البريطانية على «تويتر»، «رغم التقدم على نطاق محدود في بادئ الأمر، فشلت روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض في الشهر الأخير، في حين تتعرض لمستوى عال ومستمر من الاستنزاف». وأضافت: «من المرجح أن تكون روسيا قد فقدت الآن ثلث قواتها المقاتلة على الأرض، التي نشرتها في فبراير (شباط)»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتابعت أنه من المستبعد أن تسرّع روسيا بدرجة كبيرة من وتيرة تقدمها في الأيام الثلاثين المقبلة.

ومنذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير، أجبر الجيش الأوكراني القادة الروس على التخلي عن هجوم على العاصمة كييف، قبل أن يتمكنوا من تحقيق مكاسب سريعة في الشمال الشرقي، وعلى التقهقر مبتعدين عن خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

والهجوم الأوكراني المضاد مستمر قرب مدينة إزيوم التي تسيطر عليها روسيا، لكن الجيش الأوكراني ذكر، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تقدمت في مناطق أخرى من إقليم دونباس، وهو ساحة القتال الرئيسية في الحرب خلال الشهر الماضي.