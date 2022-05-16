بيان جديد من التربية يتضمن 'عقوبات' لمدرسين ومعاهد أهلية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة التحقيقية العليا التي شُكلت بتوجيه وزير التربية ، علي حميد الدليمي، اصدرت توصياتها في واقعة أحد المدرسين الذي خاطب طلابه بعبارات خارجه عن الأخلاق وبألفاظ نابية خلال احدى المحاضرات التدريسية".وأضافت، أن "الدليمي صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت عدم قبول كلا المدرسين الذين ظهرا في مقاطع الفيديو من العمل كمحاضرين في المعاهد، وفرض عقوبة تنزيل درجة للمدرس في ثانوية عكاظ، لثبوت قيامه بالإساءة الى قدسية مهنة التعليم من خلال ظهوره في مقاطع فيديو مخلة بالأدب العام ونقله الى وظيفة إدارية ".

وتابع البيان، أن "الوزير وافق على غلق معهد البنوك ومعهد قمة المنصور لدورات التقوية التي خالفت القوانين وانظمة وزارة التربية"، مشيراً إلى أن "اللجنة التحقيقية نصت أيضاً على فرض عقوبة توبيخ لإحدى المشرفات الاختصاصيات على ملاك تربية الرصافة الأولى وذلك لثبوت قيامها بإعطاء دروس تقوية في معهد البنوك الاهلي على الرغم من انها موظفة على ملاك الوزارة ومستمرة بالخدمة، خلافا للضوابط والتعليمات، فضلاً عن اعفائِها من مهام الاشراف ونقلها الى وظيفة ادارية حسب توجيه معالي الوزير".



ولفت البيان إلى أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، أكد أن مهنة المعلم أقدس المهن وان المعلم يعد القائد الميداني في منظومة القيم والتربية والتعليم ، اذ لابد من المحافظة على قدسية تلك الرسالة الانسانية والاخلاقية التي تحملها وصون مستقبل طلبتنا".