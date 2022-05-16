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انت الان تتابع خبر السماء حمراء ومدى الرؤية ينعدم مع اشتداد العاصفة الترابية في بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
التقطت عدسة الخليج 365، اليوم الاثنين، عدداً من الصور لشوارع العاصمة بغداد، مع اشتداد العاصفة الترابية فيها.
وتظهر الصور، احمرار الأجواء بسبب شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد، وتسببها بجعل الرؤية شبه منعدمة.
وفي وقت سابق، قررت إدارة مطار بغداد الدولي، وقف الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية، مع تعطيل محافظة بغداد الدوام في دوائرها باستثناء الصحة.