السماء حمراء ومدى الرؤية ينعدم مع اشتداد العاصفة الترابية في بغداد (صور)

وتظهر الصور، احمرار الأجواء بسبب شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد، وتسببها بجعل الرؤية شبه منعدمة.

وفي وقت سابق، قررت إدارة مطار بغداد الدولي، وقف الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية، مع تعطيل محافظة بغداد الدوام في دوائرها باستثناء الصحة.