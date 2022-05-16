ايقاف الحركة الملاحية في مطار بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، ايقاف الحركة الملاحية بسبب العاصفة الترابية.

وقالت الادارة في بيان "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م".



واضافت "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".