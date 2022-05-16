التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة

وقالت الوزارة في بيان "نظرا لسوء الأحوال الجوية الطارئة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا الى ما بعد اليوم الأخير من جداول التوقيتات المعلنة".واضافت "وبخصوص الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا فقد تقرر تأجيل امتحان المجموعة الطبية والهندسية الى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من آيار الحالي".

ودعت وزارة التعليم العالي الجامعات كافة الى "ترتيب جداول الاختبارات في ضوء هذه المتغيرات وإعلان ذلك رسميا في مواقعها وقنواتها وصفحاتها الرسمية وتكييف أوضاع بعض الحالات المرضية للمنتسبين على وفق السياقات القانونية".