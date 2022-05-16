شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فعاليات رسمية وشعبية أردنية تعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

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توافدت الفعاليات الرسمية والشعبية وجموع الأردنيين ورؤساء وأعضاء المنظمات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في الأردن إلى مقر إقامة سفير دولة الإمارات في عمّان، لتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.



وذكرت السفارة في بيان أن المعزين عبروا عن عميق الحزن والأسى بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستذكرين حكمته الواسعة وأخلاقه الحميدة ومواقفه النبيلة والإنسانية ومسيرته الطيبة تجاه أمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وحضر إلى بيت العزاء فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وعبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب وتوفيق كريشان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ومازن الفرايا وزير الداخلية وأيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية ودولة عبدالرؤوف الراوبدة رئيس الوزراء الأسبق وعدد من الوزراء والنواب والأعيان الحاليين والسابقين، كما حضر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ورعايا الدولة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية بيت العزاء.