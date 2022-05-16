شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابطة العالم الإسلامي تهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأت رابطة العالم الإسلامي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.



وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة لشيخ محمد بن زايد، بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام.

ودعا العيسى، للشيخ محمد بن زايد، أن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف.