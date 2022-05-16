المملكة السعودية تتأهب لتخصيص مخيمات الحجاج نهاية الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، أنها تستعد نهاية الأسبوع الحالي لوضع آلية تخصيص مخيمات الحجاج في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بالنسبة لمخيمات حجاج الخارج وحجاج الداخل، حتى يتسنى لشركات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل تجهيز هذه المخيمات قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.



وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنها "تعكف حالياً على وضع الشروط والمعايير الخاصة بآلية التخصيص، التي ستراعي أعداد الحجاج لهذا الموسم والمقدرة بمليون حاج، منهم 850 ألفاً من حجاج الخارج، و150 ألف حاج من حجاج الداخل، بحسب ما أعلنته الوزارة في بداية شهر رمضان الماضي".

وتواصل الوزارة لقاءاتها مع شركة كدانة الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمطور الرئيسي للمشاعر، التي تشرف حالياً على تنفيذ مشروع تطوير عدد من المخيمات في مشعر منى، التي من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في منتصف شهر ذي القعدة القادم 14 يونيو(حزيران) المقبل.

كانت السعودية قد أعلنت في التاسع من أبريل(نيسان) الماضي إنها "ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات السعودية إنه "يجب أن يكون عمر الحجاج دون الخامسة والستين من العمر وأن يكونوا مطعمين بالكامل ضد الفيروس".

وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.

وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليوني ونصف مسلم من شتى أنحاء العالم.