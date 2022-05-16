حزب ميركل يفوز على حزب شولتس في انتخابات محلية ألمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فاز حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، بفارق واضح في انتخابات ولاية شمال الراين ويستفاليا أمس الأحد، وفقاً للنتائج النهائية المؤقتة التي أعلنت في وقت مبكر اليوم الإثنين.



وحصل الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة رئيس حكومة الولاية هندريك فوست على 35.7%، وتراجع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إلى 26.7%، فيما ضاعف حزب الخضر نتائجه ثلاث مرات عن الانتخابات السابقة في 2017، بـ 18.2% من الأصوات.

وتراجع حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي إلى 5.9%، وحزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليمني إلى 5.4% من الأصوات وهي بالكاد تزيد عن 5% اللازمة للبقاء في البرلمان الإقليمي في دوسلدورف.

وفشل حزب اليسار مجدداً في تحقيق هذه النسبة بعد حصوله على 2.1% فقط من الأصوات، وسجل معدل إقبال الناخبين أدنى مستوى تاريخي، بنسبة بلغت 55.5%.