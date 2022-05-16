وزير الخارجية الأمريكي يعلن عودة دبلوماسيين أمريكيين إلى كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأحد، عودة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا بعد أسابيع من العمل من بولندا.



جاءت تصريحات بلينكن في العاصمة الألمانية برلين، حيث حضر اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بلينكن: "إننا بصدد فتح سفارتنا في كييف، ونتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، وسنستأنف العمليات قريباً جداً".

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح بردجيت برينك لتكون سفيرتنا المقبلة لدى أوكرانيا، نأمل أن يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة للمصادقة على ترشيحها، مثلما نأمل تحرك الكونغرس بسرعة لتمرير مشروع قانون تمويل تكميلي بـ 40 مليار دولار، لضمان قدرتنا على تقديم مساعدات لأوكرانيا".