الشيخ محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي الأمير تشارلز ووزير الدفاع الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا من الأمير تشارلز أمير ويلز للتعازية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.



كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من لويد أوستين وزير الدفاع الأمريكي لتقديم التعازية في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد

وقدم الأمير تشارلز ولويد أوستين خلال اتصالهما تعازيهما ومواساتهما إلى الشيخ محمد بن زايد ولشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

كما هنأ الأمير تشارلز ولويد أوستين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات، معربين عن خالص تمنياتهما للشيخ محمد بن زايد بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء تحت قيادته.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للأمير تشارلز ووزير الدفاع الأمريكي لتعزيته وما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات وشعبها.