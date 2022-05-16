شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنطونيو غوتيريش يندد بالهجوم"العنصري" في بوفالو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة، بعمليّة إطلاق النار العنصريّة التي راح ضحيّتها عشرة أشخاص في متجر بحيّ



تقطنه غالبيّة من السود في بوفالو شمال شرق الولايات المتحدة.

وقال نائب المتحدّث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان، إنّ "الأمين العام يشعر بالذهول لمقتل عشرة أشخاص إثر عمل دنيء من التطرّف العنصري والعنيف في بوفالو".

كما قدّم غوتيريش تعازيه لعائلات الضحايا، آملاً في تحقيق العدالة في سرعة كبيرة، وفق المتحدّث.