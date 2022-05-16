اليوم.. هاريس إلى الإمارات للعزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد على رأس وفد أمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف وفدا برئاسة نائبته كامالا هاريس بالسفر للإمارات اليوم الإثنين لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



ولم تنقطع التعازي من قادة ورؤساء العالم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

والجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً".

وفي وقت سابق، أعرب بايدن عن حزنه العميق إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا أنه كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" مساء الجمعة:" لقد شعرت جيل وأنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقد كان الشيخ خليفة شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة، وسنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات مع حكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي في بيانها عزم الإدارة الأمريكية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، لافتة إلى إمكانية رؤية إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة التي تربط بين البلدين.

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.