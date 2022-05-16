وسائل إعلام: سماع أصوات اطلاق نار كثيف في ساحة النور في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، مساء الأحد، بوقوع إطلاق نار كثيف في ساحة النور بمدينة طرابلس، عاصمة محافظة الشمال ثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت.



وأفادت تقارير إعلامية لبنانية أن إطلاق النار تم بين شخصين حيث أقدم الأول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الأخير دون إصابته وفراره إلى جهة مجهولة.

ولم تضح تفاصيل الحادث على الفور أو دوافعه، كما لم يتضح ما إذا كان جنائيا أم أمنيا حيث يتزامن مع بدء فرز الأصوات في الانتخابات النيابية اللبنانية.

عقب الحادث توجهت القوى الأمنية إلى المكان وشرعت في تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه، حسب شهود عيان.

وقبل قليل من حادث إطلاق النار في ساحة النور، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية في الداخل بلغت 41%.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي في مؤتمر صحفي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت اليوم الأحد بلغت 41 بالمئة.

وأضاف أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج.

واقترع اللبنانيون الأحد لانتخاب مجلس نواب جديد على أمل إفراز برلمان يعيد ترتيب المشهد السياسي في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة على وقع انقسام سياسي.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية، رسميا في موعدها المحدد في يوم شهد إقبالا محدودا وخروقات.

وفور الإعلان عن غلق الصناديق شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "جميع القيمين على الانتخابات التي حصلت من موظفين إلى رؤساء أقلام".

وقال:" كل انتخابات تحصل فيها شوائب وتمكن الفريق من معالجتها، وخرجنا بنصر كبير للدولة اللبنانية وللمواطنين".

وتراجع التصويت في اقتراع امس مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغ نسبة التصويت فيها 94.7%.