الشرطة الأمريكية: إطلاق نار داخل كنيسة في كاليفورنيا وسقوط ضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

قالت السلطات الأمريكية، الأحد إن إطلاق نار وقع في كنيسة جنوب ولاية كاليفورنيا مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين واعتقال شخص مشتبه به.



ووقع إطلاق النار في كنيسة جنيف في بلدة لاجونا وودز التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.

وقال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، على تويتر، إن جميع المصابين من البالغين وتم نقلهم إلى المستشفى. ولقي شخص حتفه في مكان الحادث.

وأوضح نائب رئيس شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا أن رواد الكنيسة أمسكوا وقيدوا مطلق النار.

ويعد هذا على الأقل ثاني إطلاق نار عشوائي يقع في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.

وكان شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما قد قتل بالرصاص عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين يوم السبت في متجر بحي بافالو الذي تقطنه أغلبية من السود بنيويورك فيما وصفته السلطات بأنه هجوم عنصري بحت.

ولم تصدر السلطات في ولاية كاليفورنيا أي بيان بشأن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار في الكنيسة.