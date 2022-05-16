شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تناقش تعديلات قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

وفى نفس السياق تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن "بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية.