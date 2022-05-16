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اليوم.. لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تناقش تعديلات قانون الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

وفى نفس السياق تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن "بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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