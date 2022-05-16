"احمي نفسك وأسرتك".. 8 معايير يجب توافرها في مشترك الكهرباء الآمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي التي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك وأسرته.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك كالآتي:

1- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل أتوماتيكيًا عند زيادة الأحمال.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

4- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

7- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).