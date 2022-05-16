الحج 2022.. فئة وحيدة يسمح لها بتكرار الفريضة بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت بوابة الحج المصرية، التعليمات المنظمة لتنفيذ تأشيرات الحج الخاصة بالشركات السياحية والجمعيات الأهلية لموسم حج 1443 هـ/ 2022 م.

وتضمنت التعليمات، بأن يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1443هـ/2022م لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته.

وُيستثنى من هذا القرار، المشرفين القائمين على خدمة الحجاج المصريين، شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من قبل السلطات السعودية لسابقة الحج على المسار الإلكتروني السعودي.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج، أن يكون كامل الأهلية القانونية أداء المناسك ومصري الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عامًا وحتى أقل من 65 عامًا).

وُيستثنى من شرط السن الُمرافق لأحد والديه حيث ألا يقل عمره عن (18عامًا وحتى أقل من 65 عامًا) وُيعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2022/6/30 م الموافق 1 ذو الحجة 1443 هـ.

أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عامًا، فيشترط وجود محرم شرعي لُهن لا يقل عمره عن (18 عامًا وحتى أقل من 65 عاما) في تاريخ 2022/6/30م وُيسـتثنى من ذلك السيدات البالغات مــن العمر (45 عاماً فأكثر حتى أقل من 65 عاماً) وبشرط أن يكون الُمرافق أو المحرم لم يسبق له الحج طوال حياته.