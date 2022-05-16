لماذا لم يظهر خسوف القمر بشكل واضح في مصر؟.. مرصد حلوان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يظهر خسوف القمر بشكل واضح في مصر، حيث لم يتمكن المتابعون من مشاهدة الخسوف أثناء حدوث الظاهرة.

وأوضح مرصد حلوان في بث مباشر أن الشبورة حجبت القمر بشكل لا يمكن رؤيته، تزامن ذلك مع شروق الشمس وزيادة ضوء النهار، وهو ما يستحيل معه رؤية الخسوف.

وشهدت مصر ظاهرة خسوف القمر صباح اليوم الإثنين.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد، فإن الأرض تشهد خسوفا كليا للقمر يوم فجر الإثنين، وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة، وأوضح أن الخسوف يبدأ أولاً بخسوف شبه ظلي ويكون عند الساعة 3:32 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين الموافق 16 مايو الجاري، ويبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 4:27 فجرًا بتوقيت القاهرة، وسيبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 5:29 صباحًا، وتكون ذروة الخسوف الكلي عند الساعة 6:11 صباحًا، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141.4٪ تقريبًا من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هجرية، وعند الساعة 6:53 صباحًا ينتهى الخسوف الكلي ويتحول لخسوف جزئى، وعند الساعة 7:55 ينتهي الخسوف الجزئى، وفى الساعة 8:50 صباحًا ينتي الخسوف الشبه ظلي.