بث مباشر.. ظاهرة خسوف القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد مصر ظاهرة خسوف كلي للقمر، وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة.

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الخسوف يبدأ أولاً بخسوف شبه ظلى ويكون عند الساعة 3:32 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين الموافق 16 مايو الجاري، ويبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 4:27 فجرًا بتوقيت القاهرة. وسيبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 5:29 صباحًا، وتكون ذروة الخسوف الكلي عند الساعة 6:11 صباحًا، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141.4٪ تقريبًا من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هجرية، وعند الساعة 6:53 صباحًا ينتهي الخسوف الكلي ويتحول لخسوف جزئي، وعند الساعة 7:55 ينتهي الخسوف الجزئي، وفي الساعة 8:50 صباحًا ينتهي الخسوف الشبه ظلي.