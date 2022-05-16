شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين" يكشف استعدادات النقابة للمشاركة فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن النقابة استقبلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الحوار الوطني بكل ترحاب وحب وتقدير، لافتاً إلى أن النقابة ثمنت دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعوة كافة أطياف المجتمع المصري للحوار الوطني.

وأكد"عدلي" على استمرار المناقشات الخاصة بالمشاركة في الحوار الوطني داخل نقابة الإعلاميين، لافتاً إلى أنه سوف يعقد الثلاثاء القادم حوارا موسعاً مع عدد كبير من الإعلاميين سواء بالتليفزيون المصري والقنوات الخاصة، لمناقشة أهم المحاور الخاصة بتطوير المحتوى الإعلامي وأخلاقيات المهنة، وكيفية وقوف وسائل الإعلام بجوار الدولة للدفاع عن الأمن القومي وقضايا المواطن، مشدداً على أهمية هذه الاجتماعات من أجل المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني.

ودعا أيمن عدلي أعضاء النقابة في الشعب الخمس لحضور المناقشات الثلاثاء بمقر النقابة لساعه الخامسة عصراً.