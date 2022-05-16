وزير التعليم: إتاحة الكتابة على ورقة المفاهيم لطلاب أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة منشورات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشان أسئلة الصفين الأول والثاني الثانوي، وورقة المفاهيم.

وقال الوزير: "تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات، وإذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدرة أقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيًا، وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب".

وأضاف: "من أجل إتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية سنسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي، بينما كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية تحتوي على من 2 إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات إن احتاج الأمر".