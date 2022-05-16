وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

اسماعيل عبد الحي - توفي رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صباح الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الوكالة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

وأعلنت الإمارات عن الحداد وتنكيس الإعلام لمدة 40 يوما، على أن تعطل وزارة الدولة ومؤسساتها لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

والشيخ خليفة الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ 73 عاما، يعد الابن الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها منذ عام 1971.

وتولى خليفة بن زايد مقاليد الحكم في نوفمبر من العام 2004 خلفا لوالده.