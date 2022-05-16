انتخاب الرئيس السابق حسن شيخ محمود رئيسا للصومال 

المنامة - ياسر ابراهيم - انتخب المشرعون الصوماليون، الأحد، حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للصومال. ليفوز على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو خلال الجولة الثالثة من الانتخابات الرئاسية في الصومال.

وأعلن رئيس البرلمان الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي، عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات، أن شيخ محمود (67 عاما)، حصل على 214 صوتا، مقابل 110 أصوات لمنافسه فرماجو.

وجرت الانتخابات عبر 3 جولات طوال يوم الأحد، حيث شارك في الجولة الأولى 34 مرشحا، قبل أن تنحسر المنافسة بالجولة الثانية بين 4 مرشحين، وفي الثالثة بين شيخ محمد وفرماجو.

وكانت جلسة التصويت بدأت في وقت سابق الأحد، وحضرها 302 من الأعضاء، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان آدم مدوبي. وسجل 39 مرشحا للمشاركة في السباق الانتخابي، لكن 3 منهم سحبوا ترشيحهم، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية؛ وبهذا اقتصر التنافس على 36 مرشحا عند بدء جلسة التصويت.

ويتكون البرلمان الصومالي من 329 عضوا، ويتم إعلان الفائز الذي يحصل على ثلثي أصوات النواب في الجولة الأولى. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة الثلثين، يتم اختيار المرشحين الأربعة الحاصلين على أعلى الأصوات لخوض جولة ثانية، وربما ثالثة، يكون الفوز فيها بالنسبة البسيطة.

وقد فرضت الأجهزة الأمنية حظرا للتجوال منذ التاسعة من مساء السبت، لتأمين العملية الانتخابية التي تجرى بالقرب من مطار مقديشو الدولي، ويسود الهدوء في شوارع العاصمة، كما أغلقت المتاجر أبوابها.

وتأجل الاقتراع الرئاسي الذي تسانده الأمم المتحدة لأكثر من عام بسبب المشاحنات داخل الحكومة، ولكن الضرورة تفرض إجراء الانتخابات في مايو/أيار الجاري لضمان استمرار برنامج تمويل للصومال وضعه صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار.

(وكالات)