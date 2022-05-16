إصابات عدة جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مايو - 2022 1:44 صباحًا

قالت السلطات الأمريكية اليوم الأحد إن إطلاق نار وقع في كنيسة بجنوب ولاية كاليفورنيا بعد ظهر الأحد مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين وقد تم اعتقال شخص مشتبه به.

ووقع إطلاق النار في كنيسة جنيف في بلدة لاجونا وودز التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.

وقال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على تويتر أن جميع المصابين من البالغين وتم نقلهم إلى المستشفى. ولقي شخص حتفه في مكان الحادث.

وكان هذا على الأقل ثاني إطلاق نار عشوائي يقع في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع. وكان شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما قد قتل بالرصاص عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين يوم السبت في سوبر ماركت في حي بافالو الذي تقطنه أغلبية من السود بنيويورك فيما وصفته السلطات بأنه هجوم عنصري بحت.

ولم تصدر السلطات في ولاية كاليفورنيا أي بيان بشأن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار في الكنيسة.