الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب بيان الديوان الملكي السعودي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة.

وعبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد قال في 5 من الشهر الجاري إن خادم الحرمين الشريفين، أجرى منظاراً للقولون بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وأكد الديوان الملكي السعودي، خلال بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حينها، أن ” نتيجة الفحص الطبي للعاهل السعودي جاءت سليمة”.

وطبقا للبيان فقرر الفريق الطبي بقاء خادم الحرمين الشريفين في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، غادر العاهل السعودي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.