الجيش الأوكراني يتقدم نحو “إيزيوم”.. وهجوم مضاد في خاركيف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شرق خاركيف ثاني أكبر المدن في البلاد لدفع القوات الروسية شمالا باتجاه الحدود، وفق ما أفادت معلومات استخباراتية.

كما تجري استعدادات للتوجه نحو مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها روسيا، ما يشكل تهديدا لخطة موسكو في دونباس وقد يقطع خط الإمدادات التي عملت القوات الروسية على تشكيله في شرق أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، يومها الـ82، وتواصل القوات الروسية رغم التعثر عزمها على تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر القوى الغربية بإمداد كييف بالسلاح.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية في وقت سابق عن مستشار عمدة ماريوبول قوله، إن القوات الروسية بدأت استخدام قذائف حارقة ضد الجنود الأوكرانيين في مصنع آزوفستال. وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بوجود حوالي 600 جندي مصابين بجروح خطيرة في مخابئ المصنع المحاصر، ولا يمكنهم الحصول على المساعدة الطبية المناسبة.

وأفاد مسؤول محلي بأن غارات استهدفت منشآت عسكرية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا، فيما أفاد حاكم لفيف الأوكرانية بأن 4 صواريخ استهدفت منشأة عسكرية قرب الحدود مع بولندا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في أجواء دونيتسك ولوغانسك وخاركيف، إضافة إلى قصف 32 منطقة لتمركز القوات الأوكرانية خلال يوم.

فيما قال حاكم منطقة بيلغورود إن شخصا واحدا أصيب عندما فتحت قوات في أوكرانيا النار على قرية روسية قريبة من الحدود.

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن العملية الروسية على دونباس تأخرت في تحقيق أهدافها، وأن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض الشهر الماضي، مع ترجيح فقدان روسيا لثلث قواتها المقاتلة في أوكرانيا.

هذا ووصلت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من أنقاض مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد أن انتظرت أياما قبل أن تسمح القوات الروسية لها بالمغادرة.

وتقوم أوكرانيا بإجلاء المدنيين تدريجيا من المدينة المدمرة منذ أكثر من شهرين. وتسيطر روسيا على معظم المدينة.