بلينكن: سنواصل فرض العقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على أن بلاده ستعزز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” لمواجهة روسيا.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام الناتو ينس ستولنبرغ، أن أميركا ستواصل فرض العقوبات والضغوط على روسيا.

وأكد بلينكن أن واشنطن تدعم توجه الاتحاد الأوروبي في الاستغناء عن الطاقة الروسية.

وفي السياق اقترح رسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان الأوكراني اليوم الأحد تعويض الخسائر الأوكرانية بعد الحرب من خلال حساب الأصول الروسية المصادرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، مضيفا أنه لا يلزم الحصول على موافقة من روسيا لدفع تعويضات لأوكرانيا.

وقال أيضا إن الحكومة تقوم حاليا بالكثير من العمل على المستوى الدولي. وأضاف “على وجه الخصوص، نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإثبات جرائم روسيا، بدءا بالعدوان العسكري وانتهاء بالإبادة الجماعية للشعب الأوكراني”.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، يومها الـ82، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر القوى الغربية بإمداد كييف بالسلاح.

انضمام السويد وفنلندا للناتو

وعلى صعيد آخر أعرب وزير الخارجية الأميركي عن ثقته بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي بعد تقديمهما طلبا رسميا بهذا الصدد، بالرغم من الاعتراض الذي أبدته تركيا.

وأردف بلينكن أنه بحثَ مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو مخاوفَ أنقرة إزاء انضمام فنلندا والسويد للناتو.

وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في برلين إن “الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلب كلّ من السويد وفنلندا للانضمام في حال اختارتا الترشح رسميا لعضوية الحلف” مضيفا “إنني واثق بشدة من التوصل إلى إجماع”.