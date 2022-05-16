شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت ناعيا صلاح منتصر: برحيله ينكسر عمود جديد فى خيمة الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، مضيفا أن مؤسسة الأهرام والصحافة المصرية فقدوا واحدًا من أبرز أعمدتها الكبرى، برحيل الكاتب الكبير صلاح منتصر.

وأضاف علاء ثابت أن القارئ المصري والعربي، فقد واحدًا من أهم وأشهر الأعمدة الصحفية "مجرد رأي" الذي ظل الراحل، يقدم خلاله، وعلى مدار عقود، سياحة شديدة الرقي والموضوعية والنزاهة، فى العديد من القضايا والموضوعات التى تهم القارئ في كل مكان.

وتابع :"برحيل الأستاذ منتصر، ينكسر عمود جديد فى خيمة الصحافة المصرية، ويغادرنا واحد من جيل العمالقة، الذين تركوا بصمات دامغة فى بلاط صاحبة الجلالة، ومن عجب أن يحدث هذا الرحيل المر، ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه، إلى حكمة هؤلاء الأساتذة العظام، وتجربتهم الثرية، ونحن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وجهد، للخروج من سلسلة الأزمات التى تعانيها المهنة، والتى باتت تتهددها بالخطر."