شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا فارس الكلمة.. مسيرة حافلة لصلاح منتصر في بلاط صاحبة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر، بعد إسهامات كبيرة ومسيرة حافلة في خدمة الصحافة المصرية والعربية، و يعد الراحل من مواليد محافظة دمياط، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير "مجرد رأي" والذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

تبنى الكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر حملة ضد التدخين وكان يركز على ذلك في عموده اليومى في كل شهر فبراير تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة التدخين، كما كان عضوًا بمجلس الشورى وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة ، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف للطبع والنشر.

وكان للكاتب الصحفى الراحل صلاح منتصر العديد من المؤلفات، من بينها توفيق الحكيم في شهادته الأخيرة ، الشعب يجلس على العرش، كلام في الوقت الضائع ، الذين غيروا في القرن العشرين، ومن عرابي إلى عبد الناصر: قراءة جديدة للتاريخ، حكايات الأيام، حكايات عمر، مبارك من الصعود إلى القمة إلى السقوط للهاوية، صباح الخير يا بلد، رحلتي إلى آخر العالم، الصعود والسقوط من المنصة إلى المحكمة.

رحل الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض، وبعد مسيرة حافلة في بلاط صاحبة الجلالة امتدت لأكثر من 65 عاما.