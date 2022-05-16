شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لنائب التنسيقية.. "خارجية الشيوخ" توصي بالتوسع في الدراسات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم، لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عفت السادات، لمناقشة مقترح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن الشباب الإفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الإفريقية"، والذي انعقد بالاشتراك مع مكتب لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النائب عمرو عزت، في كلمته باجتماع اللجنة، على ضرورة تعزيز الأدوات المصرية للتواصل مع دول القارة الأفريقية، تنفيذا الاستراتيجية الوطنية القائمة على استعادة التأثير والتعاون الإفريقي، موضحاً عدداً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجه دول القارة ومن بينها البيروقراطية والنزاعات القبلية والتطرف.

وشدد نائب التنسيقية، علي ضرورة الإسراع الحكومي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية في تعزيز التعاون والتواصل والتدريب لكافة الشباب الإفريقي بمؤسسات الدولة المصرية.

وأشادت جموع الحاضرين وهيئة مكتب اللجنة بالاقتراح المقدم من نائب التنسيقية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، بضرورة إنشاء كليات الدراسات الأفريقية بالجامعات المصرية، واستمرارية المنتدي العربي الأفريقي كما كان في نسخته الأولي لتعزيز الريادة المصرية.

كما أوصت اللجنة، بضرورة استحداث اقسام للغات الأفريقية بكليات الآداب والتربية بالجامعات المصرية.