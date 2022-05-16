النائبة مرثا محروس: الخطة الرقمية لمصر تشمل فى مضمونها طفرة اقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرارات الرئيس السيسى فيما يخص إنشاء شركات افتراضية على منصة إلكترونية عبر الانترنت تحت إشراف الدولة، مضيفة أن هذا يؤكد على مدى استيعاب القيادة السياسية للمعوقات الفعلية لرواد الأعمال فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضافت مرثا محروس أن القرار يحد من الشروط التى تقيد أصحاب الشركات على أرض الواقع، واصفة القرار بأنه ثرى حيث إنه سيساعد بتحقيق أكثر من نتيجة إيجابية أهمها ريادة الأعمال فسوف يخلق فرصة للشباب الرائدة فى فتح شركات خاصة بهم بأبسط الشروط فى ظل خطة الدولة ووزارة الاتصالات فى تمكين الشباب من خلال "مبادرة مصر الرقمية" التى تستهدف الشباب ولا سيما المبادرة الجديدة "أشبال مصر الرقمية" التى تستهدف طلاب مصر المهتمين بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن الخطة الرقمية لمصر تشمل فى مضمونها طفرة اقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القرار سوف يكون داعم للاستثمار فى ظل تدشين الخدمات الرقمية فى مؤسسات الدولة ورقمنه الملفات الورقية فى المؤسسات الحكومية مما يعزز من مدى أهمية قرار استيراد المكونات الإلكترونية لإمداد الشركات وأضافت أن الدولة تسعى جاهدة لدعم تنفيذ الخطة الوطنية الرقمية وتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق هدف مصر الرقمية.