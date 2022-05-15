فنلندا تسعى إلى دخول الناتو وسط الحرب الروسية

في الوقت الذي التقى فيه كبار الدبلوماسيين من الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو في برلين لمناقشة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وتحركات فنلندا والسويد ودول أخرى للانضمام إلى الناتو في مواجهة تهديدات روسيا، أعلنت الحكومة الفنلندية أن «حقبة جديدة» جارية بعد إعلانها بالأمس عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في حين أعرب الأمين العام ينس ستولتنبرغ عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من الانتصار في الحرب، حيث يبدو أن التقدم العسكري الروسي يتعثر.

الانضمام للناتو

وأعلن الرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين أن فنلندا ستسعى للحصول على عضوية الناتو خلال مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي في هلسنكي. تشترك الدولة الإسكندنافية المحايدة سابقًا في حدود طويلة مع روسيا.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار في الأيام المقبلة. وبعد ذلك سيتم تقديم طلب العضوية الرسمي إلى مقر الناتو في بروكسل، على الأرجح في وقت ما الأسبوع المقبل.

قال ستولتنبرغ عبر رابط فيديو أثناء تعافيه من عدوى COVID-19: «لن تسير حرب روسيا في أوكرانيا كما خططت موسكو». «لقد فشلوا في الاستيلاء على كييف. إنهم ينسحبون من حول خاركيف. هجومهم الرئيسي في دونباس توقف. روسيا لا تحقق أهدافها الإستراتيجية».

مضيفًا أن الناتو يجب أن يواصل تكثيف دعمه العسكري للبلاد.

كما اتخذت السويد بالفعل خطوات نحو الانضمام إلى الحلف، بينما تتم مناقشة محاولة جورجيا مرة أخرى على الرغم من التحذيرات الملحة من موسكو بشأن العواقب إذا أصبحت جارتها جزءًا من الناتو.

وقالت النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي في دول الشمال الأوروبي إنها ترحب بشدة بقرار فنلندا السعي للحصول على العضوية.

ووصفت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت خطوة هلسنكي بأنها «نقطة تحول» لسياسات الدفاع والأمن في منطقة الشمال الأوروبي.

مخاوف تركيا

لكن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أثارت مخاوف بشأن انضمام البلدين، وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للصحفيين في برلين إن فنلندا والسويد فرضتا أيضًا قيودًا على مبيعات الدفاع لتركيا وصفها بأنها «غير مقبولة».

ومع ذلك، أدى رفع تركيا لمظالمها إلى مخاوف في واشنطن وبروكسل من أن أعضاء الناتو الآخرين قد يستخدمون أيضًا عملية القبول كوسيلة لانتزاع التنازلات من الحلفاء، مما قد يعقد ويؤخر الانضمام.

وامتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي تحدث مع تشاووش أوغلو وسيقابله مرة أخرى على هامش اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في نيويورك، عن التعليق على هذه المخاوف. لكنه أعرب عن ثقته في أن جميع أعضاء الناتو سيدعمون العطاءات.

وقال كبير الدبلوماسيين البريطانيين إن أعضاء الناتو سيناقشون أيضًا قضايا أمنية خارج أوروبا خلال اجتماعهم يوم الأحد - في إشارة إلى القلق المتزايد بين الدول الديمقراطية بشأن صعود الصين.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: «بالإضافة إلى حماية الأمن الأوروبي الأطلسي، نحتاج أيضًا إلى الانتباه لأمن المحيطين الهندي والهادئ».

كسب الحرب

في حين أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن اعتقاده بإمكانية هزيمة روسيا في حربها على أوكرانيا. وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الحلف الأطلسي، قال السياسي النرويجي في العاصمة الألمانية برلين «أوكرانيا يمكن أن تكسب هذه الحرب».

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا لا تسير بالنسبة لموسكو وفقا لما خططته، مشيرا إلى تعثر الهجوم في إقليم الدونباس وانسحاب الروس من المنطقة المحيطة بخاركيف، بالإضافة إلى الفشل في الاستيلاء على كييف الذي كانت تخطط له روسيا.

وتابع أن «روسيا لم تحقق أهدافها الإستراتيجية» منوها إلى أن أوكرانيا لا تزال قائمة والناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى.

السلوك الروسي

من المتوقع أن يسلط حلفاء الناتو الضوء على السلوك الروسي، كتهديد مباشر، في وثيقة إستراتيجية مقبلة مقررة هذا الشهر، حيث سيتناولون أيضا كيفية تقديم دعم أفضل للدول المجاورة المعرضة للعدوان، طبقا لما ذكره مسؤول بالناتو.

وأضاف المسؤول أن الحلفاء ربما يبقون احتمالية إحياء العلاقات مفتوحة إذا تغير سلوك موسكو، مضيفا أن الوثيقة ستتناول أيضا الصين وعلاقتها مع روسيا، وتحدد ما تسمى بـ«وثيقة المفهوم الإستراتيجي» أولويات الحلف للأعوام المقبلة، ومن المقرر الانتهاء منها في قمة الناتو في مدريد أواخر يونيو المقبل.

وأشارت النسخة السابقة، التي نشرت في عام 2010 إلى روسيا بوصفها شريكا، وهي صيغة من المقرر إلغاؤها تلك المرة.

أسباب ترجح فشل روسيا في أوكرانيا

فشلهم في الاستيلاء على كييف

انسحابهم من حول خاركيف

توقف هجومهم الرئيسي في دونباس

لا تحقق أهدافها الإستراتيجية