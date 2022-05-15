انتخابات لبنان فرصة أخيرة لعكس المسار ومعاقبة السياسيين

صوت اللبنانيون لانتخاب برلمان جديد بالأمس على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي يغير البلاد وتوقعات منخفضة بأن الانتخابات ستغير المشهد السياسي بشكل كبير.

وهو التصويت الأول منذ بدء الانهيار الداخلي في لبنان في أكتوبر 2019، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

وهي أيضًا أول انتخابات منذ الانفجار الهائل في أغسطس 2020 في ميناء بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أجزاء من العاصمة اللبنانية.

ويُنظر إليه على أنه فرصة أخيرة لعكس المسار ومعاقبة المجموعة الحالية من السياسيين، الذين يستمد معظمهم قوتهم من النظام السياسي الطائفي في لبنان.

في المقابل اندلعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار حزب الله وأنصار حزب القوات اللبنانية، وقالت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات إن مندوبيها أجبروا على الانسحاب من مركزي اقتراع بعد تهديدات من أنصار حزب الله وحلفائهم من حركة أمل الشيعية.

انتخابات دولية

قيل عن الانتخابات في لبنان إنها ليست انتخابات محلية، بل «إنها انتخابات دولية»، في إشارة إلى المعركة السياسية بين الجماعات المدعومة من إيران والفصائل الموالية للغرب.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات، ستصبح حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة تسيير أعمال إلى أن يدعو رئيس الجمهورية إلى التشاور مع أعضاء البرلمان الجدد الذين سيختارون رئيس الوزراء المقبل.

كما سينتخب البرلمان الجديد رئيسًا جديدًا للدولة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون البالغة ست سنوات في نهاية أكتوبر.

ومقاعد البرلمان اللبناني ومجلس الوزراء مقسمان بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين بموجب الدستور الذي تمت صياغته قبل وقت قصير من انتهاء الحرب الأهلية.

الحكام السياسيون

وبدأ الناس الإدلاء بأصواتهم بعد فترة وجيزة من فتح صناديق الاقتراع تحت مراقبة قوات الأمن التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

لكن التوقعات الحقيقية كان التغيير منخفضًا وسط شكوك واستقالة واسعة النطاق من أن التصويت سيعيد بالتأكيد نفس الأحزاب السياسية القوية.

حيث تتنافس مجموعة جديدة من المرشحين من حركة الاحتجاج لعام 2019 ضد الطبقة الحاكمة الراسخة في البلاد المسؤولة عن الانهيار، على أمل الإطاحة بهم. لكنهم منقسمون ويفتقرون إلى المال والخبرة والمزايا الأخرى التي يتمتع بها الحكام السياسيون التقليديون الذين يتمتعون بقبضة على السلطة على مدى عقود.

تصويت رمزي

وقال أحد المصوتين، رباح عباس، 74 عامًا، بعد الإدلاء بصوته في بيروت: «فعلت ما يمكنني فعله وأنا أعلم أن الوضع لن يتغير 180 درجة». ويخشى أن يكون التصويت رمزيًا فقط وأن لبنان سيعلق مرة أخرى في مشاحنات سياسية بعد الانتخابات حول تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد في أكتوبر.

كان حجم الانهيار في لبنان واضحًا تمامًا خاصة في مدينة طرابلس الشمالية، وهي أكثر مدن لبنان فقرًا، انقطعت الكهرباء عن عدة مراكز اقتراع واضطر الناخبون إلى صعود عدة درجات من السلم للإدلاء بأصواتهم. وشوهد الناخبون وهم يستخدمون الضوء المنبعث من هواتفهم المحمولة للتحقق من الأسماء والقوائم قبل الإدلاء بأصواتهم.

فيما قالت ميرفت دمشقية، 55 عامًا، وهي ربة منزل، إنها ستصوت للتغيير ولترشح «الوجوه الجديدة»، مضيفة أنه «يجب على السياسيين القدامى التنحي... يجب أن يعطوا فرصة للآخرين. كفى سرقة».

تشجيع الناخبين

وظلت الأحزاب السياسية السائدة والسياسيون أقوياء أثناء خوض الانتخابات، في حين تنقسم شخصيات المعارضة ونشطاء المجتمع المدني الذين يأملون في الإطاحة بهم. ولطالما اعتمدت الأحزاب اللبنانية على نظام يشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مقابل امتيازات ومزايا فردية.

حيث قدمت الأحزاب السياسية رشاوى نقدية وشطائر ووسائل نقل وغيرها من الخدمات للناخبين.

100 ألف مجند

واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاقتراع واجب على كل مواطن، ودعا اللبنانيين إلى الإقبال على التصويت، فيما أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت مئة ألف عنصر لمواكبته.

وقال عون إن «الاقتراع واجب على كل مواطن. ولا يمكن للمواطن أن يكون محايدًا في قضية كبيرة هي أساسية في اختيار نظام الحكم».

من جهته، قال رئيس الحكومة «إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي»، مؤكدًا أن «الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت 100 ألف عنصر».

وأكد أن «نسبة الاقتراع الصباحية جيدة».

منذ بدء الانهيار:

فقد عشرات الآلاف من الناس وظائفهم.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.

غادر الكثيرون البلاد بحثًا عن فرص في الخارج.

ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعيشون الآن في فقر.

وصف البنك الدولي انهيار لبنان بأنه من الأسوأ في العالم خلال 150 عاما الماضية.

يتنافس 718 مرشحا من بين 103 قوائم على مقاعد في البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

يُجرى التصويت مرة كل أربع سنوات في عام 2018.

تأمل الأحزاب الرئيسية المدعومة من الغرب في تجريد الأغلبية البرلمانية من حزب الله.