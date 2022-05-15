القتل العمد لمرتكب مذبحة بوفالو

فتح شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عامًا يرتدي زيًا عسكريًا بثًا مباشرًا وهو يطلق النار من بندقية في سوبر ماركت في بوفالو (مدينة في نيويورك)، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين فيما وصفته السلطات بـ «دوافع عنصرية التطرف العنيف».

وقالت الشرطة إنه أطلق النار على 11 ضحية من السود واثنين من البيض قبل أن يستسلم للسلطات في حالة هياج بثها على منصة البث تويتش.

وتسببت المذبحة في حدوث موجات صادمة في أمة غير مستقرة تعاني من التوترات العرقية والعنف المسلح وسلسلة من جرائم الكراهية.

ومثل أمام القاضي وحُكم عليه بتهمة القتل العمد.

جرائم الكراهية

في اليوم السابق لإطلاق النار، قالت شرطة دالاس إنها تحقق في سلسلة من عمليات إطلاق النار في كوريتاون باعتبارها جرائم كراهية. جاء هجوم بوفالو بعد شهر واحد فقط من إطلاق نار جماعي آخر على قطار أنفاق في بروكلين مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

تم التعرف على المسلح المشتبه به في هجوم يوم السبت الماضي على توبس فريندلي ماركت على أنه بايتون جيندرون، من كونكلين، نيويورك، ولم يتضح على الفور سبب سفر بايتون إلى بوفالو.

وقال مفوض شرطة بوفالو جوزيف جراماجليا إن المسلح أطلق النار على أربعة أشخاص خارج المتجر، وقتل ثلاثة منهم. داخل المتجر، كما أطلق حارس الأمن آرون سالتر، ضابط شرطة متقاعد في بوفالو، عدة أعيرة نارية.

وفي المؤتمر الصحفي السابق، وصف قائد شرطة مقاطعة إيري جون جارسيا إطلاق النار بأنه جريمة كراهية.