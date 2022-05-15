مصرع 4 إرهابيين في سيناء

ذكر المتحدث العسكري المصري، أن 4 إرهابيين قتلوا في مداهمات قامت بها القوات المسلحة لبؤر الإرهاب في سيناء، مؤكدا أن الغاية من هذه التحركات هي تحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر.

وأكد محاصرة وتدمير عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية، في إطار الجهود المكثفة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء. وتمكنت القوات الجوية من تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة القوات المصرية، وضبط قطعتي «أر بي جى» و3 رشاشات متعددة ومسدس و60 طلقة.